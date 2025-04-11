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Полиция отреагировала на слухи о маньяке в Коктале

Полиция опровергла слухи о "маньяке в Коктале.

Сегодня, 15:08
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:08
Сегодня, 15:08
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Фото: Unsplash

Жители Казахстана начали получать пугающие сообщения в мессенджерах о якобы действующем маньяке в районе Коктал в Астане. В рассылке утверждается, что некий преступник нападает на подростков, убивает их и "вешает тела на деревьях в парке". Сообщалось якобы о четырёх жертвах, передаёт BaigeNews.kz.

Эта информация вызвала волну паники в социальных сетях, но в Департаменте полиции Астаны официально опровергли эти слухи. 

"Информация о маньяке, нападающем на подростков в районе Коктала, не соответствует действительности. Просим граждан доверять только официальным источникам информации. Ситуация в столице находится под контролем".

Полиция также напомнила, что распространение заведомо ложной информации — уголовное преступление. В Казахстане за такие действия предусмотрена ответственность:

  • штраф до 1000 МРП (в 2025 году — около 3,9 миллиона тенге),
  • либо лишение свободы от 3 до 7 лет.

Правоохранительные органы призывают граждан не поддаваться панике и не пересылать непроверенные сообщения.

Ранее в Таразе опровергли слухи о маньяке после появления видео с трупом.

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