Полиция отреагировала на слухи о маньяке в Коктале
Полиция опровергла слухи о "маньяке в Коктале.
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Жители Казахстана начали получать пугающие сообщения в мессенджерах о якобы действующем маньяке в районе Коктал в Астане. В рассылке утверждается, что некий преступник нападает на подростков, убивает их и "вешает тела на деревьях в парке". Сообщалось якобы о четырёх жертвах, передаёт BaigeNews.kz.
Эта информация вызвала волну паники в социальных сетях, но в Департаменте полиции Астаны официально опровергли эти слухи.
"Информация о маньяке, нападающем на подростков в районе Коктала, не соответствует действительности. Просим граждан доверять только официальным источникам информации. Ситуация в столице находится под контролем".
Полиция также напомнила, что распространение заведомо ложной информации — уголовное преступление. В Казахстане за такие действия предусмотрена ответственность:
- штраф до 1000 МРП (в 2025 году — около 3,9 миллиона тенге),
- либо лишение свободы от 3 до 7 лет.
Правоохранительные органы призывают граждан не поддаваться панике и не пересылать непроверенные сообщения.
Ранее в Таразе опровергли слухи о маньяке после появления видео с трупом.
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