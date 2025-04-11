В Таразе с разницей в несколько дней после укола антибиотика скончались два человека. Смерть наступила от анафилактического шока. Родные требуют наказать виновных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

29-летний Исламбек Усенов работал в КТЖ. Перед рейсом пришёл в процедурный кабинет – першило в горле. Назначения врача у мужчины не было. По словам родных мужчины, медсестры сначала поставили пациенту капельницу, а после укол, от которого больному стало плохо.

В смерти сына отец винит медсестер процедурной. Якобы те не сделали пробу, и вообще, как выяснилось позже, не имели права назначать препараты и колоть их.

"Я требую закрыть такие процедурные кабинеты – и этот тоже! Они все действуют, как показали проверки, без лицензий. Они должны быть наказаны за смерть моего сына. А он до сих пор работает и так же принимает пациентов", - сказал отец Темирхан Усенов.

В процедурном кабинете считают: их вины в случившемся нет. Мол, откачивали, как могли, ставили противошоковые и надеялись на скорую.

"Есть видео, где он был живой. Он шевелился. Реанимационная бригада должна была приехать. Ошибка скорой, да! Потеряли время, приехали девочки, начали разматывать ЭКГ. Зачем ЭКГ? Вставай, делай кислород, всё возможное! Мы позвонили, сообщили, что реакция идет на цефтриаксон. Мы ему вначале вообще отказывали", - сообщила владелица помещения Адиля Акылова.

Буквально через пять дней в такой же процедурной скончался 50-летний Ерлан Атабеков. Они с женой приболели, обратились к врачу, купили всё по назначению в аптеке и пошли получать лечение. Пробу в ягодицу, а не в руку успели сделать.

"Судебно-медицинская экспертиза доказала, что мой супруг умер от анафилактического шока. Сейчас я вдова, осталась с двумя маленькими детьми. Мы пришли вдвоем, и я, получается, забрала его тело. И сколько месяцев ходим с дядькой и никак не можем добиться справедливости. Я хочу, чтобы все лица были уже наказаны", - сказала вдова Мульдыр Мекемтас.

Добиться закрытия процедурной вдова в итоге смогла. А теперь за все такие кабинеты в городе, которые появлялись ещё во времена ковида, взялись специалисты.

"Проводить инъекционные процедуры, то есть внутримышечные, внутривенные инъекции, согласно полученной лицензии, эти кабинеты не имеют права. По итогам работы закрываются уже многие учреждения, и кто-то пересматривает порядок работы процедурных кабинетов", - заявила и. о. замруководителя департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Жамбылской области Гульмира Базарханова.

Однако куда медики должны в итоге ставить пробы – в руку или ягодицу, а также – что было с теми препаратами, от которых, согласно экспертизе, скончались мужчины, сказать пока никто не может. По двум фактам смерти полиция завела уголовные дела по статье "Незаконная медицинская деятельность, повлекшая по неосторожности смерть человека".