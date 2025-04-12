В столице продолжается реализация одного из самых амбициозных и длительных инфраструктурных проектов — системы легкорельсового транспорта. В рамках рабочей поездки Премьер-министр страны Олжас Бектенов ознакомился с ходом строительства LRT, а также проверил реализацию других ключевых объектов в сфере теплоснабжения и городского развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На строительной площадке станции №112 главе правительства доложили о завершении работ по возведению эстакады, вантового моста и железобетонных конструкций всех станций. В столице развернуто собственное производство шпал — уже выпущено более 35 тысяч из необходимых 87,6 тысячи. Используется высокопрочный бетон марки Б-55 и технология преднапряжения армирования, что делает шпалы устойчивыми к растрескиванию и экстремальным температурам. Рельсы уже уложены на участке протяженностью 2 километра.

Строительство ведется ускоренными темпами: на сегодняшний день на объекте задействовано около 2 тысяч специалистов, а в летний период количество рабочих увеличится до 5 тысяч. По плану, в сентябре начнется тестовая эксплуатация поездов — без пассажиров. Этот этап продлится около шести месяцев в соответствии с международным стандартом GoA4.

В рамках проекта также активно строится депо с Центром управления общественным транспортом. Здесь разместятся 13 зданий, предназначенных для парковки и технического обслуживания подвижного состава, хранения материалов и оборудования, а также административные помещения и диспетчерский узел. Проект реализуется совместно с китайскими партнерами — компанией China Railway Asia-Europe Construction Investment Co., Ltd.

Во время прямого включения с китайским заводом CRRC Tangshan премьер-министру представили первые вагоны, которые сейчас собираются с использованием технологий, применяемых в высокоскоростных поездах. Всего для LRT будет изготовлено 19 четырёхсекционных составов, каждый из которых рассчитан на перевозку до 650 человек. Поезда будут оборудованы 36 мониторами, 11 камерами видеонаблюдения и системой автоматического беспилотного управления. В конструкции применяются современные материалы: алюминиевые кузова, эластичные колёса, многослойные окна и прочные сиденья из органосиликатной кожи.

Помимо транспортной части, премьеру был представлен проект благоустройства вдоль трассы LRT. На участке от аэропорта до улицы Рыскулова появятся зелёные насаждения, система автоматического полива, общественные пространства с детскими и спортивными площадками, пешеходные маршруты и велодорожки. В зоне вокзала-2 предусмотрено создание парковок и озеленения для наиболее загруженных участков.

Одним из ключевых объектов поездки также стала газовая тепловая станция "Туран", где завершается вторая очередь строительства. Сейчас её готовность составляет 98%, а мощность увеличена с 350 до 600 Гкал/час, что делает её крупнейшей ГТС в стране. Современные технологии, применяемые на станции, позволяют сократить выбросы оксида азота в 3–5 раз по сравнению с нормами. Объект полностью автоматизирован и уже сегодня обеспечивает теплом жилые массивы Есіл и Нұра, а также промышленные и социальные объекты на площади порядка 2 млн квадратных метров.

В рамках рабочей поездки Бектенов также осмотрел учебный центр для подготовки кадров в сфере теплоснабжения и отметил важность дуального образования для подготовки специалистов на базе действующих объектов. До 2035 года в Астане планируется реализовать новые проекты общей мощностью 1310 Гкал/час — в том числе ввод котлов №7 и 8 на ТЭЦ-2, а также строительство новых газовых станций "Тельмана" и "Юго-Запад".

Премьер-министр подчеркнул, что в условиях активного роста населения столицы и расширения городской инфраструктуры особенно важно заблаговременно создавать современные и надёжные источники тепла и транспорта. Реализация таких комплексных проектов, как LRT и ГТС "Туран", позволит повысить комфорт жизни горожан и обеспечить устойчивое развитие Астаны в ближайшие десятилетия.