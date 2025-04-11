Билеты на первый в истории Казахстана концерт Дженнифер Лопес разошлись с рекордной скоростью — за 4 часа 30 минут после старта продаж сайт Ticketon.kz объявил: "Аншлаг!".

Однако настоящий спектакль развернулся не только на сцене, но и в онлайн-объявлениях. Уже спустя считаные часы после старта продаж билеты появились на OLX и других платформах. Продавцы просят за вход на шоу от 50 до 100 тысяч тенге, предлагая как стандартные билеты, так и фан-пропуска, передаёт BaigeNews.kz.

"В наличии есть несколько фан-билетов, цена — 100 000 тг. Реальные покупатели — пишите в личку", — говорится в одном из объявлений.

Официальный билет стоил гораздо дешевле. Ажиотаж был таким, что многие казахстанцы не смогли даже зайти на сайт в момент начала продаж. По словам пользователей, страница зависала, корзина не работала, а оплата "зависала" на этапе обработки.

Организаторы через сайт Ticketon уже заявили:

"Аншлаг! Все билеты выкуплены. Возврат возможен до 30 июня включительно. С 1 июля возвраты не принимаются".

Организаторы шоу и представители Ticketon предупреждают: в Сети уже появляются фейковые предложения. Покупка билетов на сторонних площадках может обернуться обманом и потерей денег:

"Мы видим, что билеты уже начали продавать по завышенной цене на сторонних сайтах. Предупреждаем: покупать стоит только на официальной платформе Ticketon.kz. Мы не несем ответственности за поддельные билеты, приобретенные с рук".

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Астане состоится 1 августа 2025 года. Это будет первое выступление суперзвезды в Казахстане, и ажиотаж вокруг события не утихает с момента анонса.

Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.