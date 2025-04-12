В Аксу ликвидирован крупный пожар в пойме Иртыша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Вечером 11 апреля в пойменной акватории города Аксу, за садоводческим товариществом "Энергетик", произошло возгорание сухой травы и камыша. Пожар охватил площадь в 48 гектаров.

"Оперативно среагировали службы ЧС, местные власти и градообразующие предприятия. Совместными усилиями им удалось полностью ликвидировать пожар к 22:16", — говорится в сообщении.

В связи с повышенной пожароопасностью, жителей и гостей региона призывают соблюдать меры предосторожности: не разводить костры в неположенных местах; не поджигать сухую растительность; при обнаружении очага возгорания немедленно звонить в экстренные службы по номеру 112.

Спасатели также поделились эпичным видео тушения пожара.