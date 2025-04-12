Пока на большей части страны тает последний снег, в регионах Казахстана продолжается масштабная кампания по борьбе с паводками, передаёт BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, с начала марта спасательные службы откачали свыше четырёх миллионов кубометров воды, уложили более 658 тысяч мешков с песком и использовали около 45 тысяч тонн инертных материалов. В числе прочего очищено 842 километра арыков — все ради одного: защитить людей и их дома от большой воды.

Сегодня в аварийно-спасательных работах задействованы 577 человек, 179 единиц техники, 58 мотопомп, а также плавсредств. На готове — воздушные суда МЧС. В операции участвуют сотрудники МЧС, МВД, местных акиматов и других ведомств.

"На сегодняшний день на контроле находится несколько подтопленных территорий. В селах Жанатурмыс, Колутон, Старый Колутон, Ягодное Астраханского района и села имени А. Курманова Атбасарского района подтоплены 69 частных жилых домов, а в селе Новобратское Буландынского района Акмолинской области – 29 придворовых территорий. На дорогах страны остаются 26 переливов и 5 размытых участков, 14 сёл отрезаны от транспортного сообщения. С начала сезона эвакуировано 383 человека. Из них 214 уже вернулись домой, 159 временно живут у родственников, 10 остаются в пунктах временного размещения. Эвакуационные пункты, автобусы и вертолёты находятся в полной боевой готовности", — сообщили в МЧС.

Под пристальным наблюдением — Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области и область Абай. К слову, в этом году уровень воды ниже, чем в прошлом: снежный покров почти растаял, за исключением горных районов ВКО.

Спасатели продолжают круглосуточно следить за ситуацией. К примеру, в СКО активно проводят мониторинг противопаводковой ситуации с применением новейшей техники.

"Для контроля акваторий и дачных массивов, в том числе расположенных в пойменной зоне, используются квадрокоптеры, плавательные и автомобильные средства. Это позволяет оперативно охватывать труднодоступные участки, своевременно выявлять угрозы и принимать меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций", — отмечают спасатели.

Напомним, в селе Старый Колутон Астраханского района Акмолинской области продолжаются напряжённые спасательные работы. Из-за разлива реки село оказалось полностью изолировано от внешнего мира, и транспортное сообщение оказалось перекрытым. МЧС, не теряя времени, с помощью моторных лодок за прошедшие сутки эвакуировало жителей, среди которых были и беременные женщины.