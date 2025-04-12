В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек избивает девушку прямо на глазах у прохожих. На кадрах видно, что инцидент произошёл на Арбате — одном из популярных общественных мест Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Ролик был опубликован в Telegram-канале Almatysuntimes. На кадрах видно, как девушка сначала догоняет парня и толкает его. В ответ мужчина разворачивается и несколько раз бьёт её по голове. Очевидцы вмешиваются и пытаются оттащить агрессора, после чего девушка отходит в сторону, держась за голову.

Причины конфликта пока остаются неизвестными. Однако действия молодого человека вызвали широкий резонанс в соцсетях, где пользователи требуют наказания для парня.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, управление полиции Алмалинского района уже начало проверку по данному факту. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.