Парень избил девушку на Арбате в Алматы: полиция начала проверку
На кадрах видно, как девушка сначала догоняет парня и толкает его. В ответ мужчина разворачивается и несколько раз бьёт её по голове.
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В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек избивает девушку прямо на глазах у прохожих. На кадрах видно, что инцидент произошёл на Арбате — одном из популярных общественных мест Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Ролик был опубликован в Telegram-канале Almatysuntimes. На кадрах видно, как девушка сначала догоняет парня и толкает его. В ответ мужчина разворачивается и несколько раз бьёт её по голове. Очевидцы вмешиваются и пытаются оттащить агрессора, после чего девушка отходит в сторону, держась за голову.
Причины конфликта пока остаются неизвестными. Однако действия молодого человека вызвали широкий резонанс в соцсетях, где пользователи требуют наказания для парня.
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, управление полиции Алмалинского района уже начало проверку по данному факту. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Объективные обстоятельства устанавливаются. Виновный непременно будет задержан и привлечен к ответственности", — сообщили в полиции.
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