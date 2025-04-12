  • 12 Апреля, 15:13
  • BAIGENEWS

Парень избил девушку на Арбате в Алматы: полиция начала проверку

На кадрах видно, как девушка сначала догоняет парня и толкает его. В ответ мужчина разворачивается и несколько раз бьёт её по голове.

Сегодня, 14:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45
42
Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек избивает девушку прямо на глазах у прохожих. На кадрах видно, что  инцидент произошёл на Арбате — одном из популярных общественных мест Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Ролик был опубликован в Telegram-канале Almatysuntimes. На кадрах видно, как девушка сначала догоняет парня и толкает его. В ответ мужчина разворачивается и несколько раз бьёт её по голове. Очевидцы вмешиваются и пытаются оттащить агрессора, после чего девушка отходит в сторону, держась за голову.

Причины конфликта пока остаются неизвестными. Однако действия молодого человека вызвали широкий резонанс в соцсетях, где пользователи требуют наказания для парня.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, управление полиции Алмалинского района уже начало проверку по данному факту. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Объективные обстоятельства устанавливаются. Виновный непременно будет задержан и привлечен к ответственности",  — сообщили в полиции.

Видео: Almatysuntimes

Самое читаемое

Наверх