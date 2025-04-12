Казахстанские миротворцы сменили контингент в зоне ответственности миссии ООН, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Военнослужащие, завершившие свою миссию, вернулись домой, а на их место прибыл второй состав казахстанских миротворцев. Церемонию ротации на базе Фауар провёл заместитель министра обороны Казахстана, генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.

В настоящее время новые миротворцы проходят процесс размещения и обустройства, а также принимают дела от предшественников. Штаб роты уточняет обязанности военнослужащих и готовится к выполнению задач, предусмотренных мандатом ООН.

Подполковник Жанибек Нурланов, командир нового контингента, отметил, что подготовка позволила военнослужащим получить необходимые навыки для успешного выполнения своих обязанностей.

Напомним, первый состав казахстанского контингента, состоящий из 139 военнослужащих и 26 единиц техники, был направлен в миссию в марте 2024 года. Они обеспечивали безопасность на наблюдательных постах, патрулировали территорию, сопровождали гуманитарные грузы, проводили эвакуацию и уничтожали взрывоопасные предметы. Работу казахстанских миротворцев высоко оценили в командовании миссии ООН.

Ранее сообщалось, как казахстанские миротворцы помешали повстанцам захватить базу в Сирии.