Паводковая обстановка в ЗКО и СКО напряжённая - Минводы

О ситуации на водохранилищах в Казахстане рассказали в министерстве водных ресурсов и ирригации, передаёт BaigeNews.kz.

На водоёмах продолжаются круглосуточные дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки.

"Сброшенная из Ириклинского водохранилища РФ вода проходит по территории нашей страны. Большой объём проходит по руслу реки Жайык через Уральск. Половодье продолжается. Водохранилища региона готовы принять большие объёмы воды. Идёт наполнение четырёх водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них 224 миллиона кубометров воды, это 86 процентов от общего объёма. Уровень реки Жайык в Уральске составляет 863 сантиметра, за сутки он снизился на один сантиметр. Паводковая обстановка в ЗКО стабильно напряжённая", - сказала официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100 процентов, половодье продолжается. К этому часу уровень реки Есиль в черте Петропавловска – 1 279 сантиметров. Обстановка в регионе остаётся напряжённой.