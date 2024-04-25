В эвакопунктах остаются 8 532 человека в Казахстане

О паводковой ситуации к этому часу сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

В Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях продолжается проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация их последствий и оказание помощи населению.

Силы и средства сводных групп департаментов по чрезвычайным ситуациям Кызылординской, Мангистауской областей и воинской части 52859 МЧС передислоцированы из ЗКО в Атыраускую область и приступили к проведению противопаводковых мероприятий.

Отведена и откачана вода из 5 987 жилых домов и 2 584 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.

По республике вернулись в свои дома 31 416 человек. В эвакопунктах остаются 8 532 человека.

На телефон горячей линии поступило 2 222 звонка.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано свыше 37 тысяч человек и пять тысяч единиц техники, 943 водооткачивающих средств, 327 плавательных средств, 14 воздушных судов.