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  • Более тысячи учителей английского языка пройдут бесплатное повышение квалификации в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 17:53
16
Фото: pixabay.com

Более тысячи учителей английского языка пройдут бесплатное повышение квалификации в Казахстане

Курсы повышения компетенций пройдут 1 200 учителей английского языка в рамках международного проекта. Об этом сообщил директор департамента учебной работы Национального центра повышения квалификации "Өрлеу" Ержан Тлеубергенов. передаёт BaigeNews.kz.

Центр "Өрлеу" совместно с международной организацией "Британский совет" проводит обучение педагогов по программе Future English Online Teacher Community. Международный проект реализуют в шести странах.

"Обучение на курсах стартовало 17 октября и продлится до 23 декабря 2022 года. В Казахстане на базе "Өрлеу" данный проект проходит уже второй год, ожидается, что данная инициатива станет ежегодной", - сказал Тлеубергенов.

Проект рассчитан на 11 недель дистанционного обучения без отрыва от трудовой деятельности и предполагает непрерывное профессиональное развитие учителей английского языка.

"В этом году набор учителей и тестирование для определения их уровня владения языком завершены. Скоро к обучению приступят 1200 человек. Мы надеемся, что данный проект позволит повысить компетенции учителей нашей страны в преподавании английского языка", - отметил Ержан Тлеубергенов.

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#образование #учитель #школа
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:53
16
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