Более тысячи учителей английского языка пройдут бесплатное повышение квалификации в Казахстане

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Курсы повышения компетенций пройдут 1 200 учителей английского языка в рамках международного проекта. Об этом сообщил директор департамента учебной работы Национального центра повышения квалификации "Өрлеу" Ержан Тлеубергенов. передаёт BaigeNews.kz.

Центр "Өрлеу" совместно с международной организацией "Британский совет" проводит обучение педагогов по программе Future English Online Teacher Community. Международный проект реализуют в шести странах.

"Обучение на курсах стартовало 17 октября и продлится до 23 декабря 2022 года. В Казахстане на базе "Өрлеу" данный проект проходит уже второй год, ожидается, что данная инициатива станет ежегодной", - сказал Тлеубергенов.

Проект рассчитан на 11 недель дистанционного обучения без отрыва от трудовой деятельности и предполагает непрерывное профессиональное развитие учителей английского языка.