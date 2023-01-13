Более шести тысяч молодых казахстанцев подорвали психическое здоровье употреблением наркотиков

Сохранением психического здоровья молодого поколения озабочены в Казахстане. Министерство информации и общественного развития представило проект Концепции государственной молодёжной политики на 2023-2027 годы, передаёт BaigeNews.kz.

"Состояние ментального здоровья является актуальной проблемой и неотъемлемой составляющей здоровья молодых казахстанцев. Одной из значимых проблем, которая связана со здоровьем молодёжи, влияет на психику и физическое состояние человека и приводит к разрушению личности, является употребление наркотиков", - говорится в документе.

По данным на 1 июля 2022 года, на динамическом наблюдении с диагнозом "Психические поведенческие расстройства" из-за потребления наркотиков и психотропных веществ состояло более шести тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 29 лет.

"В разрезе потребляемых ПАВ наблюдается тенденция к росту числа лиц, зависимых от синтетических наркотиков. За пять лет данный контингент вырос в 14 раз среди детского и взрослого населения. Раннее начало употребления ПАВ сопряжено с повышенным риском развития зависимости и возникновения других проблем во взрослой жизни. Молодые люди становятся жертвами увлечения ПАВ в большей степени, чем люди зрелого возраста", - отмечено в концепции.

Не менее большой проблемой среди молодёжи Казахстана является распространенность суицидов. По данным ВОЗ, в 2019 году Казахстан занимал 20-е место по уровню самоубийств среди всего населения. Количество зарегистрированных суицидов, по данным КПСиСУ ГП РК, в 2019 году составило 3 738 случаев. В возрастной группе подростков 15–17 лет количество завершенных суицидов за пять лет (2017–2021 годы) выросло на 13,3 процента, суицидальных попыток – на 37,1 процента.