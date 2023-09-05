Более пяти тысяч поездок на инватакси совершили лица с инвалидностью

Лица с ограниченными возможностями, проживающие в Астане и Алматы воспользовались услугой инватакси через агрегаторы почти 5,3 тысяч раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 сентября т.г. участниками пилотного проекта по городам Астана и Алматы является 252 человека.

Как сообщалось ранее, механизм предоставления услуги инватакси был упрощен. Теперь гражданам не нужно заранее записываться по телефону, чтобы заказать инватакси.

"Для этого был инициирован пилотный проект по привлечению к оказанию данной услуги агрегаторов такси, которые получили соответствующий запрос на участие. Важным условием являлось отсутствие процентов от оплаты поездок, которые обычно отчисляются в пользу платформ-агрегаторов. Принять участие в пилотном проекте на безвозмездной основе изъявила желание компания Яндекс", - отметили в ведомстве.

В рамках пилота граждане могут заказывать себе поездки на легковых автомобилях в рамках инватакси через мобильное приложение Яндекс Go. В данном приложении запущен экран специальных возможностей, чтобы лица с инвалидностью могли предупредить водителя об особых пожеланиях в поездке.

В ведомстве отметили, что в случае положительного результата оказание услуги в новом формате будет расширено на другие группы ЛСИ и масштабировано на все регионы страны.