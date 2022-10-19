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  • Более половины пожаров в Казахстане происходит в жилом секторе — МЧС
СЦК РК Сегодня, 14:35
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Фото: СЦК РК

Более половины пожаров в Казахстане происходит в жилом секторе — МЧС

Ежегодно в Казахстане происходит в среднем 15 тысяч пожаров. Около 60 процентов из них — в жилом секторе. Об этом сообщил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"С наступлением холодов, с октября по март, в виду начала эксплуатации отопительных приборов, количество пожаров в жилом секторе увеличивается. Ежегодно по республике происходит в среднем 15 тысяч пожаров. Порядка 59 процентов — в жилом секторе", — сказал Кульшимбаев. 

Вице-министр отметил, что создана республиканская группировка сил и средств по реагированию на чрезвычайные ситуации зимнего периода с общим количеством 35 тысяч человек и 13 тысяч единиц техники.  

"На сегодняшний день Министерством по чрезвычайным ситуациям разработан приказ "О подготовке государственной системы гражданской защиты к чрезвычайным ситуациям зимнего периода 2022–2023 годов", в котором предусмотрены соответствующие мероприятия по приведению в готовность сил и средств МЧС к оперативному реагированию на ЧС в зимний период. Кроме того, приказом определены задачи для государственных органов по готовности служб гражданской защиты к выполнению возложенных на них функций", — подчеркнул он. 

Также министерством организовано функционирование 40 трассовых медико-спасательных пунктов, которые можно использовать как пункты обогрева. Для обеспечения готовности органов управления, сил и средств служб гражданской защиты к проведению аварийно-спасательных и неотложных работ запланировано проведение РКШУ "Қыс—2022" со штабом руководства в Костанае.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Министерство по чрезвычайным ситуациям планирует направить на техническое оснащение подразделений МЧС РК 207 миллиардов тенге. 

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#мчс #Пожар
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 14:35
89
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