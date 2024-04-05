Более 90 жителей Костанайской области эвакуировали полицейские
Сегодня, 09:30
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Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
153Фото: baigenews.kz
В связи с угрозой подтопления, жителей нескольких районов Костанайской области эвакуировали сотрудники полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Полицейские помогли спасателям заблаговременно эвакуировать жителей поселка Карамырза в Карасуском районе из-за угроз подтопления. Среди них дети, женщины и инвалиды", - говорится в сообщении.
Тех, кто не может самостоятельно передвигаться полицейские переносили на руках, используя подручные средства.
Дома, оставленные без присмотра, взяты под охрану местной полиции.
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