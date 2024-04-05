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Более 90 жителей Костанайской области эвакуировали полицейские

Сегодня, 09:30
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:30
Сегодня, 09:30
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Фото: baigenews.kz

В связи с угрозой подтопления, жителей нескольких районов Костанайской области эвакуировали сотрудники полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Полицейские помогли спасателям заблаговременно эвакуировать жителей поселка Карамырза в Карасуском районе из-за угроз подтопления. Среди них дети, женщины и инвалиды", - говорится в сообщении.

Тех, кто не может самостоятельно передвигаться полицейские переносили на руках, используя подручные средства.

Дома, оставленные без присмотра, взяты под охрану местной полиции.

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