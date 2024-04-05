Более 90 жителей Костанайской области эвакуировали полицейские

В связи с угрозой подтопления, жителей нескольких районов Костанайской области эвакуировали сотрудники полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Полицейские помогли спасателям заблаговременно эвакуировать жителей поселка Карамырза в Карасуском районе из-за угроз подтопления. Среди них дети, женщины и инвалиды", - говорится в сообщении.

Тех, кто не может самостоятельно передвигаться полицейские переносили на руках, используя подручные средства.



Дома, оставленные без присмотра, взяты под охрану местной полиции.