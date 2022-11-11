Более 70% респондентов готовы пойти на досрочные президентские выборы - соцопрос

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Исследовательский институт "Общественное мнение" в период с 4 по 6 ноября текущего года провёл социологический опрос, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно замеру, уровень потенциальной избирательной явки на президентские выборы 20 ноября 2022 года составил 71,6%. Это общая доля тех, кто твердо намерен голосовать (55,4%) и скорее всего будет голосовать (16,2%). Доля неопределившихся респондентов на момент опроса составила 18,3%, они вероятность своего участия оценивают "50 на 50". Не намерены участвовать в голосовании 6,1%. Не определились – 4% опрошенных.

Среди настроенных голосовать на внеочередных президентских выборах 78,8% избирателей намерены поддержать кандидатуру К. Токаева. Вторую строчку электорального рейтинга занимает Ж.Дайрабаев – 2,8%. Замыкает тройку лидеров Н.Ауесбаев с 1,8% голосов. Четвертое место делят С.Турсынбекова и М.Кажыкен – по 1,6%. За К.Абден готовы отдать свои голоса – 0,8% опрошенных. Собираются проголосовать против всех – 3,2% респондентов. На момент опроса не определились с выбором 9,4% опрошенных.

В совокупности 84,4% опрошенных безусловно (65,2%) или скорее (19,2%) верят в то, что президентские выборы в ноябре 2022 года будут проведены честно. Почти каждый десятый (11%) придерживается обратного мнения: скорее не верят – 6,2%, абсолютно не верят – 4,8%. Затруднились ответить 4,6%.

Отдавая предпочтение тому или иному кандидату, избиратели руководствуются его соответствием должности ("самый достойный кандидат" – 39,6%), личным доверием ("верю в него" – 30,8%), способностью кандидата решить существующие в стране проблемы (15,9%) и обеспечить достойную жизнь ее гражданам (13,7%).

Социологическое исследование проведено Исследовательским институтом "Общественное мнение" с 4 по 6 ноября текущего года. В выборку вошли 1200 респондентов старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент. В исследовании был применен метод телефонного опроса. Погрешность составляет ± 4%. Опрос проведен с официального разрешения ЦИК, в соответствии уведомления ЦИК №ОСК-08-18/1179 от 30.09.2022 г.