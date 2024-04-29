Более 50 000 волонтёров участвуют в противопаводковых мероприятиях в Казахстане

К противопаводковым мероприятиям в Казахстане привлечено более 50 000 волонтёров и добровольцев. Они помогают в эвакуации населения, оказывают первую доврачебную медицинскую, психологическую помощь, занимаются сбором, сортировкой, отправкой гуманитарной помощи, арычными работами, укрепляют береговые линии, организовывают горячее питание для эвакуированных, сотрудников спасательных и военных структур, передаёт BaigeNews.kz.

Волонтёрами уже собрано порядка 9 903 тонн гуманитарной помощи, 6 326 тонн уже доставлено в "красные" регионы и распределяется среди пострадавших.

В Актюбинской области в мероприятиях по эвакуации граждан, работе пунктов гуманитарной помощи задействованы более 8 600 волонтёров. В двух пунктах собрано 860 тонн гуманитарной помощи. Благодаря усилиям добровольцев организовано горячее питание для 10 000 спасателей и эвакуированных жителей.

В противопаводковых мероприятиях в Западно-Казахстанской области заняты более 8 000 волонтёров, в пунктах сбора гуманитарной помощи собрано более 780 тонн грузов. Более 4000 человек занимаются засыпкой мешков песком, строительством плотин и водоохранными работами.

В Костанайской области задействованы более 10 000 волонтёров, собрано более 550 тонн продуктов питания, 720 тонн непродовольственных товаров.

В Атырауской области к противопаводковым мероприятиям привлечены более 13 тысяч волонтёров, в пунктах сбора гуманитарной помощи собрано 1 890 тонн товаров и вещей.

В Атырау установлено 107 пунктов по берегоукреплению, продолжается возведение плотины. Особое внимание уделяется охране инфраструктурных объектов.

В Северо-Казахстанской области собрано более 530 тонн гуманитарной помощи, в Туркестанской - создано 18 волонтёрских штабов, в пострадавшие регионы направлено 950 тонн гуманитарной помощи.

1 120 тонн продуктов и непродовольственных товаров собрали 30 волонтёрских организаций Астаны.