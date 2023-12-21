Более 300 иностранцев-нелегалов задержали в Алматы

В Алматы в рамках профилактических мероприятий, направленных на выявление нелегальных мигрантов в местах наибольшего пребывания и осуществления незаконной трудовой деятельности, к административной ответственности привлечено свыше 300 иностранцев-нарушителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"За минувшую неделю к административной ответственности привлечено всего 302 иностранца, 34 из них – граждане стран дальнего зарубежья (Нигерия – 9, Турция – 14) и 268 приезжих из Узбекистана и Таджикистана. В приемник-распределитель водворено 107 иностранцев без документов, удостоверяющих их личность", – сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

По постановлениям суда 90 иностранцев депортированы за пределы Республики Казахстан.

Глава управления миграционной службы ДП города Алматы также сообщил, что были приняты меры административного воздействия в отношении 81 принимающих физических и юридических лица.