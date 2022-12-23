Более 200 человек оштрафовали за выгул животных без присмотра в Павлодарской области

В полиции Павлодарской области владельцам собак и кошек напомнили об ответственности за содержание животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На сегодняшний день уже 261 житель области привлечён к ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными.

"К примеру, при патрулировании полицейский Щербактинского района заметил собаку, которая бегала по улицам села без привязи. Собака лаяла на всех проходящих мимо жителей села. Сотрудник установил владельца, им оказался 56-летний сельчанин. После проведённой профилактической беседы владельца привлекли к административной ответственности по статье 407-2 части 1 пункта 4 КоАП РК, наложен штраф в размере 10 МРП", - сообщили в ДП области.

А в Павлодаре в полицию обратилась женщина, возвращаясь с прогулки с маленьким ребенком, она увидела собаку, которая вскоре стала лаять и рычать, чем напугала и ребенка, и ее же саму. Владельца собаки так же привлекли к ответственности.

По словам полиции, таких примеров много.