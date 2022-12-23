open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Более 200 человек оштрафовали за выгул животных без присмотра в Павлодарской области
Более 200 человек оштрафовали за выгул животных без присмотра в Павлодарской области Вчера, 12:28
488
Вчера, 12:28
488

Более 200 человек оштрафовали за выгул животных без присмотра в Павлодарской области

В полиции Павлодарской области владельцам собак и кошек напомнили об ответственности за содержание животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На сегодняшний день уже 261 житель области привлечён к ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными.

"К примеру, при патрулировании полицейский Щербактинского района заметил собаку, которая бегала по улицам села без привязи. Собака лаяла на всех проходящих мимо жителей села. Сотрудник установил владельца, им оказался 56-летний сельчанин. После проведённой профилактической беседы владельца привлекли к административной ответственности по статье 407-2 части 1 пункта 4 КоАП РК, наложен штраф в размере 10 МРП", - сообщили в ДП области.

А в Павлодаре в полицию обратилась женщина, возвращаясь с прогулки с маленьким ребенком, она увидела собаку, которая вскоре стала лаять и рычать, чем напугала и ребенка, и ее же саму. Владельца собаки так же привлекли к ответственности.

По словам полиции, таких примеров много.

"Владельцы собак должны понимать, что их питомцы могут предоставлять для жителей потенциальную опасность. От гуляющей без намордника или без контроля со стороны хозяев собаки могут пострадать люди, особенно дети", - заявили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#бродячие животные #Павлодарская область #штраф
BaigeNews.kz
Вчера, 12:28
488
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх