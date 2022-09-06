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  • Более 18 млн тенге перечислила АНК пострадавшим костанайцам
Более 18 млн тенге перечислила АНК пострадавшим костанайцам Сегодня, 00:05
187

Более 18 млн тенге перечислила АНК пострадавшим костанайцам

В пострадавшие от лесного пожара районы и сёла Костанайской области выехали фуры от АНК с гуманитарной помощью весом в 110 тонн, передаёт BaigeNews.kz.

Члены Ассамблеи народа Казахстана не остались в стороне и выразили свою поддержку костанайцам.

"Почти в 40 домах дружбы во всех регионах, в этнокультурных объединениях, на предприятиях Ассоциации предпринимателей АНК, в Ассоциациикафедр АНК по всей стране начался сбор помощи. Тысячи людей несли продукты питания, одежду, учебные принадлежности, медикаменты, перечисляли средства на благотворительный счет", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на вечер 5 сентября все региональные представительства АНК собрали и перечислили денежных средства на общую сумму 18 миллионов 113 тысяч тенге.

Сбор средств и гуманитарной помощи продолжается.

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#гуманитарная помощь #Костанайская область
Сегодня, 00:05
187
Журналист

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