Более 18 млн тенге перечислила АНК пострадавшим костанайцам

В пострадавшие от лесного пожара районы и сёла Костанайской области выехали фуры от АНК с гуманитарной помощью весом в 110 тонн, передаёт BaigeNews.kz.

Члены Ассамблеи народа Казахстана не остались в стороне и выразили свою поддержку костанайцам.

"Почти в 40 домах дружбы во всех регионах, в этнокультурных объединениях, на предприятиях Ассоциации предпринимателей АНК, в Ассоциациикафедр АНК по всей стране начался сбор помощи. Тысячи людей несли продукты питания, одежду, учебные принадлежности, медикаменты, перечисляли средства на благотворительный счет", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на вечер 5 сентября все региональные представительства АНК собрали и перечислили денежных средства на общую сумму 18 миллионов 113 тысяч тенге.

Сбор средств и гуманитарной помощи продолжается.