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zbroya.info Вчера, 15:47
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Вчера, 15:47
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Фото: zbroya.info

Более 1000 патронов сдал в полицию житель Павлодарской области

Около 1400 патронов к нарезному оружию сдал житель Щербактинского района в полицию. Полицейские назначили баллистическую экспертизу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"Сельчанин обнаружил боеприпасы при чистке сарая, который купил несколько лет назад в Шарбакты. Находку мужчина сразу же отнес в полицию. Факт зарегистрировали, назначили баллистическую экспертизу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции. 

Во время акции по сдаче оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ от жителей региона поступило 60 заявлений. Правоохранители приняли 63 единицы оружия. 

"Это 54 единицы гладкоствольного оружия, пять длинноствольных нарезных, три короткоствольных нарезных и 16 370 патронов к нарезному оружию. По всем проводим криминалистическую экспертизу", – рассказал начальник управления административной полиции Борис Алимбаев. 

К слову, за добровольно сданное оружие жители региона получают вознаграждение. Общая сумма финансирования составила пять миллионов тенге.

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Вчера, 15:47
606
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