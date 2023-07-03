Более 1000 патронов сдал в полицию житель Павлодарской области

Фото: zbroya.info

Около 1400 патронов к нарезному оружию сдал житель Щербактинского района в полицию. Полицейские назначили баллистическую экспертизу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"Сельчанин обнаружил боеприпасы при чистке сарая, который купил несколько лет назад в Шарбакты. Находку мужчина сразу же отнес в полицию. Факт зарегистрировали, назначили баллистическую экспертизу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Во время акции по сдаче оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ от жителей региона поступило 60 заявлений. Правоохранители приняли 63 единицы оружия.

"Это 54 единицы гладкоствольного оружия, пять длинноствольных нарезных, три короткоствольных нарезных и 16 370 патронов к нарезному оружию. По всем проводим криминалистическую экспертизу", – рассказал начальник управления административной полиции Борис Алимбаев.

К слову, за добровольно сданное оружие жители региона получают вознаграждение. Общая сумма финансирования составила пять миллионов тенге.