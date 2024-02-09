Более 100 кг наркотиков изъяли за три дня в Казахстане

МВД объявило о проведении оперативно-профилактического мероприятия “Заслон”. Его цель – повышение эффективности мер по профилактике наркомании и выявление наркоправонарушений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С начала операции в стране ликвидировали две нарколаборатории.

В Алматы в частном доме обнаружено производство "синтетики". Изъято оборудование для изготовления, в том числе реакторы, вакуумные насосы, магнитные мешалки, а также записи о движении денег и более 13 килограммов “мефедрона”.

В Мангистауской области ликвидирована фитолаборатория, где выращивались растения каннабисной группы. Изъято специализированное тепличное оборудование, системы капельного орошения и осветительная аппаратура.

Кроме того, на трассе "Шымкент-Жетысай" сотрудниками полиции остановлена автомашина Toyota Camry 40, при досмотре которой в багажном отсеке обнаружены четыре полипропиленовых мешка с высушенной марихуаной общим весом 65 килограммов.

"В рамках операции “Заслон” совместно с сотрудниками миграционной службы ежедневно проводятся проверки иностранных граждан и мест их проживания. С начала операции выявлено 772 нарушения миграционного законодательства, за пределы страны выдворен 141 нарушитель. С применением служебно-розыскных собак проводятся проверки и досмотр объектов транспортной сферы, автотранспортных средств, багажа, почтовых отделений. С их помощью раскрыто 23 наркопреступления. Сотрудниками полиции также выявлено 24 факта незаконного хранения оружия", – рассказал замначальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

Всего за три дня операции “Заслон” пресечено 130 уголовных правонарушений, из которых 32 факта сбыта наркотиков, 24 хранения в особо крупном размере и три факта контрабанды наркотиков. Из незаконного оборота было изъято порядка 107 килограммов различных наркотических средств, в том числе 26 килограмма синтетики, 79 килограммов марихуаны и 1,8 килограмма гашиша.