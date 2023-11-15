Бобровое полнолуние в ноябре: что можно и нельзя делать

Бобровое полнолуние произойдет 27 ноября. Фаза Луны настанет уже в 15:16 часов по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Также это полнолуние называют Тёмной Луной, Белой Луной, Молочной Луной. Название Бобровая пошло от поведения животных - бобры начинают укрываться в своих норах на холодное время года.

Астрологи считают, что полнолуние – это особенный момент. Это время, когда мы можем видеть результаты нашей работы, наши успехи и неудачи, наши желания и страхи. Также активизируются эмоции, интуиция и подсознание, открывая людям новые горизонты и возможности.

Полнолуние 27 ноября будет проходить в знаке Близнецов. Оно может быть благоприятным или неблагоприятным в зависимости от того, как использовать его энергию.

Можно: учиться, обучать, давать лекции, проводить презентации, участвовать в конференциях, семинарах, курсах, экзаменах, конкурсах, играх, а также общаться, знакомиться, флиртовать, влюбляться.

Нельзя: заниматься скучной, однообразной, монотонной, рутинной, тяжёлой, долгой работой, которая требует высокой концентрации, внимания, терпения, дисциплины, организации, планирования, контроля и ответственности, обсуждать серьёзные, важные, деликатные, конфиденциальные, спорные, проблемные, конфликтные темы, которые могут вызвать недовольство, раздражение, обиду, агрессию.

Астрологи рекомендуют в это время сделать список своих достижений за последний месяц, поделиться им с другими людьми, поблагодарить их за поддержку, сотрудничество и вклад. Можно также составить список целей, желаний, планов и задач, которые хотите реализовать в ближайшем будущем.