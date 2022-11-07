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Блогером без ущерба для службы стал пожарный из Усть-Каменогорска
Огнеборец, успевающий снять и смонтировать кадры с места ЧП, стремительно набирает аудиторию в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Автор роликов всегда на передовой при спасении пострадавших, чем еще больше импонирует подписчикам. Свое увлечение Бекжан называет полезным хобби и нестандартным методом популяризации нелегкой профессии.
В противопожарной службе парень с 2017 года.
Огнеборец-блогер снимает горячие кадры с места ЧП. Но с важной оговоркой – всегда после спасательных операций.
"Он успевает во всём абсолютно: и с нами едет, и тушит пожары, и снимает на видео всё. Человек энергичный", - говорит пожарный-спасатель Жасулан Нурдыбеков.
В своих видеороликах Бекжан пытается простым и понятным текстом рассказать о нелегкой службе огнеборцев и о тех рисках, с которыми эти ребята сталкиваются ежедневно.
"Мобилография – это мое хобби. В своих видеороликах я хочу показать от первого лица всю сложность нашей работы. Когда, например, тревогу дают еще к месту вызова, в пути снимаю", - отмечает начальник караула пожарной части №8 г. Усть-Каменогорска Бекжан Сайлаубаев.
Ролики Бекжана и своеобразный пиар спасательных подразделений региона с присущим профессии героизмом и романтикой, что тоже необходимо. В пожарных частях Восточного Казахстана серьёзный кадровый дефицит – не хватает до 100 специалистов. И имидж профессии необходимо поднимать. Да и для ведомственных пресс-служб Бекжан – незаменимый помощник.
Спасатель сегодня ведет несколько аккаунтов местных пожарных подразделений. Как любой современный блогер, в будущем свое хобби рассчитывает монетизировать.
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