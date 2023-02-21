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baikonuradm.ru Сегодня, 13:02
210
Сегодня, 13:02
210
Фото: baikonuradm.ru

Беспилотный корабль запустят с Байконура 24 февраля

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая 24 февраля отправит к Международной космической станции беспилотный корабль "Союз МС-23", установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ГК "Роскосмос".

"Утро на космодроме Байконур началось рано: в 7:30 утра по местному времени открылись ворота монтажно-испытательного корпуса площадки 31, и железнодорожный состав с ракетой космического назначения двинулся на стартовый комплекс", - говорится в сообщении.

Так, после проведения вертикализации специалисты продолжили готовить ракету к старту. Запуск беспилотного корабля "Союз МС-23" состоится 24 февраля в 06:24 по времени Астаны.

"Корабль отправится на станцию в беспилотном режиме (без космонавтов), но он доставит на МКС 429 кг грузов для экипажа. Среди них: средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения и оборудование для научных экспериментов", - добавили в "Роскосмосе".

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#ракета #МКС
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:02
210
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