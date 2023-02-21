Беспилотный корабль запустят с Байконура 24 февраля

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Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая 24 февраля отправит к Международной космической станции беспилотный корабль "Союз МС-23", установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ГК "Роскосмос".

"Утро на космодроме Байконур началось рано: в 7:30 утра по местному времени открылись ворота монтажно-испытательного корпуса площадки 31, и железнодорожный состав с ракетой космического назначения двинулся на стартовый комплекс", - говорится в сообщении.

Так, после проведения вертикализации специалисты продолжили готовить ракету к старту. Запуск беспилотного корабля "Союз МС-23" состоится 24 февраля в 06:24 по времени Астаны.