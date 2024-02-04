Бешбармак с трамадолом пытались передать в колонию в Атырау

В Атырау пресечена попытка завоза в колонию психотропных лекарств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ATYRAU ONLINE.

Как сообщил начальник оперативного отдела мужской колонии Атырау Муратбек Бермаханов, запрещенные предметы были обнаружены 29 января в автомашине "Газель" РГП "Енбек Батыс" при проверке оперативными сотрудниками учреждения №15 ДУИС совместно с военнослужащими военной части №5546.

Машина везла в закрытое учреждение продукты питания. И при проверке в мясе был обнаружен спрятанный свёрток, в котором находились два флакона с психотропными лекарствами: 87 таблеток трамадола. По данному факту полиция начала досудебное расследование.