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Осенью 2022 года британская юридическая фирма Bindmans LLP объявила о создании "комиссии" в составе парламентариев Соединенного Королевства (Великобритании) для расследования обращения с лицами, идентифицированными как "политические оппоненты" в Республике Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на islandecho.co.uk.

Редактор Даррен Тугуд пишет, что четыре члена парламента Великобритании — депутаты Рушанара Али, сэр Роберт Бакленд, лорд Макдональд и Эндрю Митчелл — публично признали свое участие в проекте, а посольство Великобритании в Астане официально дистанцировалось от комиссии, что побудило казахстанские власти аналогичным образом отмежеваться от того, что выглядит коммерческой инициативой.

"Во время пресс-конференции 20 января 2023 года секретарю проекта Таябу Али был задан вопрос о личности спонсора проекта. Не называя имена, он в то же время воздержался от того, чтобы открыто отвергать намёки журналистов на то, что спонсор может быть политически значимым лицом. Отсутствие прозрачности со стороны фирмы способствовало публичному обсуждению влияния клептократов, связанных с бывшим президентом Казахстана Назарбаевым и представителями "Старого Казахстана". Некоторые предполагают, что эти влиятельные фигуры стремятся защитить свое нажитое нечестным путем богатство, обходя международные правовые процессы с помощью иностранных официальных лиц, в данном случае парламентариев Великобритании, которые могут невольно служить инструментами такого влияния. Обзор государственных документов Великобритании показывает, что одним из клиентов Биндманса является Бергей Рыскалиев, казахстанский преступник, скрывающийся от правосудия. Рыскалиев, бывший аким Атырауской области, бежал в Лондон после обвинений в хищении государственных средств на сотни миллионов долларов США. В Казахстане его заочно приговорили к 17 годам лишения свободы за руководство организованной преступной группой", - говорится в статье.

Если Рыскалиев действительно окажется спонсором расследования Биндманса в Казахстане, можно предположить, что реальный мандат комиссии состоит в том, чтобы служить его интересам, а не интересам "граждан Казахстана", как заявляется в миссии Биндманса:

"Рыскалиев мог повлиять на выводы отчета, контролируя секретариат проекта, ответственный за отбор и оплату членов комиссии, а также тех, кто составлял отчёт о расследовании. Резкая критическая статья может послужить для Рыскалиева рычагом давления на правительство Казахстана, поскольку он может угрожать поделиться с миром вероятными нелестными выводами. Хотя точных доказательств того, что Рыскалиев действительно финансирует проект Биндмана, нет, если это правда, то это будет не первая его попытка использовать свое влияние в других государствах в качестве оружия для преодоления внутреннего судебного процесса в Казахстане. В 2019 году он заплатил связанному с Россией лоббисту Лэнни Уайлсу 135 000 долларов за продвижение своего дела в Конгрессе США в рамках серии мероприятий, в результате которых представитель республиканцев Дункан Хантер из Калифорнии (обвиняемый в многочисленных уголовных преступлениях, связанных с нецелевым использованием средств кампании) подал заявление в Конгресс США, с осуждениями предполагаемых нарушений прав человека Правительством Казахстана и призывом к Государственному департаменту пересмотреть дело Рыскалиева. Рыскалиев безуспешно пытался представить себя преследуемым лидером политической оппозиции, сформировав в 2022 году оппозиционную группу под названием "Jana Qazaqstan" и утверждая, что обвинения против него политически мотивированы".

В июне 2020 года Генпрокуратура Казахстана отменила решение Верховного суда страны и добилась возврата ранее конфискованных государством активов на десятки миллионов долларов США аффилированным лицам преступной организации Рыскалиева. Однако решение 2020 года о возвращении активов подверглось широкой критике и даже упоминалось в "Докладе Госдепартамента США о правах человека за 2020 год" как пример коррупции в судебных процессах в Казахстане.

Важно отметить, что приверженность Казахстана борьбе с коррупцией значительно улучшилась под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева, который добился переизбрания в ноябре 2022 года, отстаивая видение "Нового и справедливого Казахстана". Президент Токаев неизменно обещал привлечь клептократов к ответственности и искоренить коррупцию, и он продемонстрировал эту приверженность, успешно вернув миллиарды украденных долларов США.

"Тем не менее, очевидно, что казахстанские олигархи, особенно те, кто проживает в Великобритании и других странах и имеет значительное состояние, нажитое нечестным путем, кровно заинтересованы в подрыве авторитета и управления нового президента. Стоит отметить, что сам Рыскалиев в настоящее время находится под следствием казахстанской Антикоррупционной службы, который, как сообщается, нашёл убежище в Великобритании. Чтобы рассеять любые оставшиеся сомнения или подозрения, Bindmans может заблаговременно заявить, что клиент, поддерживающий их недавний казахстанский проект, не является ни Рыскалиевым, ни каким-либо другим политическим деятелем, ни лицом, которому в Казахстане предъявлены уголовные обвинения. В отсутствие такого заявления остается вероятность того, что финансист, стоящий за этим предприятием, является клептократом, имеющим личные мотивы против правительства Казахстана. При таком сценарии комиссия потенциально может рассматриваться как пример коммерциализации защиты прав человека", - заключили в статье.