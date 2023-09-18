"Барыс" забросил восемь безответных шайб в ворота "Нефтехимика"

Астанинский "Барыс" с разгромным счётом победил нижнекамский "Нефтехимик" в матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz.

Первую шайбу игроки казахстанской команды забросили уже на 13-й секунде. Отличился Джозеф ЛаБейт.

На четвёртой минуте точный бросок реализовал Нельсон Ножье. Гости сменили вратаря. Продержаться первый период им это помогло. Но уже во второй 20-минутке "Барыс" снова распечатал ворота соперников. Третью шайбу в игре забросил Райли Барбер.

После второго перерыва гости только и успевали, что вынимать шайбы из своих ворот. Их на свой счёт записали Оберг (дважды), ЛаБейт, Логвин и Кайыржан.

21 сентября "Барыс" на выезде встретится с московским "Спартаком".