  • 18 Сентября, 22:50
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"Барыс" забросил восемь безответных шайб в ворота "Нефтехимика"

Сегодня, 22:25
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hcbarys.kz Сегодня, 22:25
Сегодня, 22:25
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Фото: hcbarys.kz

Астанинский "Барыс" с разгромным счётом победил нижнекамский "Нефтехимик" в матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz.

Первую шайбу игроки казахстанской команды забросили уже на 13-й секунде. Отличился Джозеф ЛаБейт. 

На четвёртой минуте точный бросок реализовал Нельсон Ножье. Гости сменили вратаря. Продержаться первый период им это помогло. Но уже во второй 20-минутке "Барыс" снова распечатал ворота соперников. Третью шайбу в игре забросил Райли Барбер. 

После второго перерыва гости только и успевали, что вынимать шайбы из своих ворот. Их на свой счёт записали Оберг (дважды), ЛаБейт, Логвин и Кайыржан.

21 сентября "Барыс" на выезде встретится с московским "Спартаком".

 

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