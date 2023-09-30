"Барыс" снова проиграл "Сибири"
Сегодня, 20:18
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Сегодня, 20:18Сегодня, 20:18
120Фото: пресс-службы ХК «Барыс»
В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома сыграл с новосибирской "Сибирью", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Андрей Скабелка выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Скленичка-Ножье, Барбер-ЛаБейт-Оберг; Бекетаев-Шалапов, Савицкий-Омирбеков-Шестаков; Нургалиев-Данияр, Шайхмедденов-Червени-Муратов; Гайтамиров-Кайыржан, Асетов-Логвин-Рахманов.
В первых двух периодах гости забросили по шайбе, а в третьем довели все до победы. 2:1 — российский клуб четвёртый раз за сезон переиграл казахстанский.
2 октября "Барыс" на выезде встретится с минским "Динамо".
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