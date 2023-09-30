"Барыс" снова проиграл "Сибири"

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома сыграл с новосибирской "Сибирью", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Скленичка-Ножье, Барбер-ЛаБейт-Оберг; Бекетаев-Шалапов, Савицкий-Омирбеков-Шестаков; Нургалиев-Данияр, Шайхмедденов-Червени-Муратов; Гайтамиров-Кайыржан, Асетов-Логвин-Рахманов.

В первых двух периодах гости забросили по шайбе, а в третьем довели все до победы. 2:1 — российский клуб четвёртый раз за сезон переиграл казахстанский.

2 октября "Барыс" на выезде встретится с минским "Динамо".