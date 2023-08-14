"Барыс" проиграл все матчи и стал последним в группе на турнире в Казани

В заключительном матче на предсезонном хоккейном турнире "Кубок TANECO" в Казани астанинский "Барыс" сыграл с хозяевами из "Ак Барса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) — Скленичка-Грант, Бракко-ЛаБейт-Оберг; Гайтамиров-Ножье, Муратов-Шестаков-Барбер; Нургалиев-Данияр, Савицкий-Борисевич-Шайхмедденов; Полохов-Шалапов, Асетов-Омирбеков-Рахманов; Кайыржан.

Уже в первом периоде в воротах Эдди Паскулае побывали две безответные шайбы. Во второй части игры хозяева довели счет до 3:0. Только когда на табло появились 4:0, астанчане сумели забросить дважды, дубль оформил Аркадий Шестаков, но затем казанцы снова увеличили разрыв — 5:2.

Таким образом, "Барыс" проиграл все матчи в группе на турнире, ранее казахстанский клуб уступил ярославскому "Локомотиву" и челябинскому "Трактору" с одинаковым счетом 1:2.

"Ак Барс" (Канань, Россия) — "Барыс" (Астана, Казахстан) 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Шайбы:

1:0 — 13:06 Галиев (Петров). В равенстве

2:0 — 18:32 Войнов (Галиев, Шипачёв). В большинстве

3:0 — 28:42 Лукоянов (Дыняк). В равенстве

4:0 — 41:03 Семёнов (Петров, Лямкин). В меньшинстве

4:1 — 41:57 Шестаков (Скленичка). В большинстве

4:2 — 42:56 Шестаков (Барбер, Муратов). В большинстве

5:2 — 43:35 Шипачёв (Кагарлицкий, Евсеев). В равенстве

Вратари: Билялов — Паскуале

Штраф: 12:14 (2:6, 6:6, 4:2).