"Барыс" обыграл московский "Динамо"

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома обыграл московский "Динамо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Мы разбирали соперника и готовились. Игра сложная, соперник хороший. Ребята сегодня молодцы, старались. Ловили шайбу на себя, терпели в обороне, терпели в атаке. Потерпели в овертайме, на буллитах выиграли", - прокомментировал итоги игры на пресс-брифинге исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев.

"Барыс" выиграл второй матч подряд после ухода Андрея Скабелки c поста главного тренера.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Галым Мамбеталиев, работающий в системе клуба с 2009 года.

На пресс-брифинге после матча главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов отметил, что традиционно после смены тренеров команды играют хорошо.

"Игра равная была, поэтому, наверное, дошло до штрафных бросков. "Барыс" лучше их исполнил. Что по игре сказать… Наверное, большей частью владели преимуществом. Но реализация не позволила нам выиграть в основное время эту игру. Хочу выделить вратаря соперников Паскуале, который здорово сегодня отыграл. Всегда, когда смена тренеров в команде происходит, она играет с удвоенной энергией. "Барыс" сегодня так и выглядел", - сказал Кудашов.

13 октября "Барыс" дома примет ярославский "Локомотив".