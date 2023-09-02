"Барыс" дома проиграл "Салавату Юлаеву"

В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома сыграл с уфимским "Салаватом Юлаевым", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) — Гайтамиров-Грант, Барбер-Шестаков-Бракко; Скленичка-Ножье, Савицкий-ЛаБейт-Оберг; Нургалиев-Данияр, Старченко-Борисевич-Муратов; Асетов-Омирбеков-Кайыржан, Шалапов.

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Первый период остался за гостями с минимальным счетом, во втором они сумели увеличить разрыв. Заключительная двадцатиминутка стартовала с третьего взятия уфимцев, на что сумел ответить Тамирлан Гайтамиров, а позже отметился на табло Понтус Оберг.

Встреча завершилась со счётом 2:3.

4 сентября "Барыс" дома примет новосибирскую "Сибирь".