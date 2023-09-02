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"Барыс" дома проиграл "Салавату Юлаеву"

Сегодня, 19:46
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пресс-служба ХК «Барыс» Сегодня, 19:46
Сегодня, 19:46
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Фото: пресс-служба ХК «Барыс»

В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома сыграл с уфимским "Салаватом Юлаевым", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) — Гайтамиров-Грант, Барбер-Шестаков-Бракко; Скленичка-Ножье, Савицкий-ЛаБейт-Оберг; Нургалиев-Данияр, Старченко-Борисевич-Муратов; Асетов-Омирбеков-Кайыржан, Шалапов.

 
 
 
 
 
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Публикация от SPORTS.KZ (@kzsports)

Первый период остался за гостями с минимальным счетом, во втором они сумели увеличить разрыв. Заключительная двадцатиминутка стартовала с третьего взятия уфимцев, на что сумел ответить Тамирлан Гайтамиров, а позже отметился на табло Понтус Оберг.

Встреча завершилась со счётом  2:3.

4 сентября "Барыс" дома примет новосибирскую "Сибирь".

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