"Барыс" дома проиграл "Салавату Юлаеву"
Сегодня, 19:46
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Сегодня, 19:46Сегодня, 19:46
159Фото: пресс-служба ХК «Барыс»
В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома сыграл с уфимским "Салаватом Юлаевым", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Андрей Скабелка выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) — Гайтамиров-Грант, Барбер-Шестаков-Бракко; Скленичка-Ножье, Савицкий-ЛаБейт-Оберг; Нургалиев-Данияр, Старченко-Борисевич-Муратов; Асетов-Омирбеков-Кайыржан, Шалапов.
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Первый период остался за гостями с минимальным счетом, во втором они сумели увеличить разрыв. Заключительная двадцатиминутка стартовала с третьего взятия уфимцев, на что сумел ответить Тамирлан Гайтамиров, а позже отметился на табло Понтус Оберг.
Встреча завершилась со счётом 2:3.
4 сентября "Барыс" дома примет новосибирскую "Сибирь".
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