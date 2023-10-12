BaigeNews LIVE: Революция в интернет-поиске и будущее искусственного интеллекта
Сегодня, 17:18
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Сегодня, 17:18Сегодня, 17:18
84Фото: pxhere.com/Mohamed Hassan
В Астане проходит крупнейший IT-форум Digital Bridge 2023. Участник одной из сессий, инженер-программист компании Microsoft Елдан Абдрашим рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о создании уникального поисковика на основе искусственного интеллекта и о том, стоит ли людям бояться того, то технологии лишат их работы.
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