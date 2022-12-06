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Аймагамбетов поручил провести расследование по вопросам безопасности в школах трёх регионов
Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов поручил провести серьёзное служебное расследование в школах Туркестанской, Западно-Казахстанской, Алматинской области по вопросам безопасности, установки видеокамер, сигнализации и систем отопления, передаёт BaigeNews.kz.
"Одни и те же недостатки встречаются в нескольких областях. В том числе областях, не завершивших капитальный ремонт школ — Туркестанской, Западно-Казахстанской, Алматинской. Почему в других областях вопрос полностью организуется? Они работают с тем же законодательством. Всё это говорит о поверхностном подходе и о компетенции соответствующих организаторов. По вопросам безопасности мы сейчас говорили, поручение президента было. Первый год, понятно, были аргументы, что мы не успели заложить в бюджете, всё заверяли, что будет учтено в бюджете 2022 года. Но мы видим, что работу по обеспечению безопасности не все регионы выполнили по итогам 2022 года", — сказал министр на аппаратном совещании.
Глава Минпросвещения отметил существенную работу по выносу котельных из организаций образования. Более чем в 200 школах эта работа была проведена, остаётся еще 57 школ.
"Недавно была ситуация в Акмолинской области. Только благодаря тому, что котельная не располагалась в здании школы, удалось избежать каких-то проблем, которые могли бы нанести вред здоровью обучающихся. Это показывает всю серьезность и важность решения данного вопроса. Жизнь и здоровье детей — главный приоритет. То же самое о подготовке школ. Уже декабрь месяц, те заверения, которые звучали в августе на заседании правительства, к сожалению, местными исполнительными органами не выполнены. В связи с этим по всем трём вопросам я поручаю провести серьёзное служебное расследование. В эти регионы надо будет сформировать большую рабочую группу, провести большой мониторинг с департаментом по обеспечению качества и выявить, в чём проблема, почему систематически по всем вопросам эти регионы отстают", — сказал министр.
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