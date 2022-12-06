Аймагамбетов поручил провести расследование по вопросам безопасности в школах трёх регионов

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Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов поручил провести серьёзное служебное расследование в школах Туркестанской, Западно-Казахстанской, Алматинской области по вопросам безопасности, установки видеокамер, сигнализации и систем отопления, передаёт BaigeNews.kz.

"Одни и те же недостатки встречаются в нескольких областях. В том числе областях, не завершивших капитальный ремонт школ — Туркестанской, Западно-Казахстанской, Алматинской. Почему в других областях вопрос полностью организуется? Они работают с тем же законодательством. Всё это говорит о поверхностном подходе и о компетенции соответствующих организаторов. По вопросам безопасности мы сейчас говорили, поручение президента было. Первый год, понятно, были аргументы, что мы не успели заложить в бюджете, всё заверяли, что будет учтено в бюджете 2022 года. Но мы видим, что работу по обеспечению безопасности не все регионы выполнили по итогам 2022 года", — сказал министр на аппаратном совещании.

Глава Минпросвещения отметил существенную работу по выносу котельных из организаций образования. Более чем в 200 школах эта работа была проведена, остаётся еще 57 школ.