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gov.kz Сегодня, 15:46
112
Сегодня, 15:46
112
Фото: gov.kz

Аттракционы и детские площадки будут проверять на безопасность на стадии эксплуатации

С 1 января в Казахстане вступили в силу критерии оценки степени рисков и проверочные листы в сфере технического регулирования. Согласно им, аттракционы и детские игровые площадки должны соответствовать требованиям безопасности не только на стадии производства и установки, но и во время эксплуатации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Как отметили в ведомстве, это позволит местным исполнительным органам контролировать данную продукцию. 

В проверочные листы в сфере обеспечения единства измерений внесены изменения в части конкретизации требований за фасованной и отчуждаемой продукцией при совершении торговых операций, пересмотрены и исключены ряд несоответствующих требований.

"Кроме этого, в новой редакции критерии оценки степени рисков и проверочного листа в сфере технического регулирования в отношении продукции предусмотрены правоограничительные меры оперативного реагирования, которые позволяют чётко определить в случае необходимости к какому нарушению применить такие меры как запрет на обращение продукции или её изъятие", - уточняется в сообщении.

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#правила #аттракцион #МТИ РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:46
112
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