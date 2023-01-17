Аттракционы и детские площадки будут проверять на безопасность на стадии эксплуатации

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С 1 января в Казахстане вступили в силу критерии оценки степени рисков и проверочные листы в сфере технического регулирования. Согласно им, аттракционы и детские игровые площадки должны соответствовать требованиям безопасности не только на стадии производства и установки, но и во время эксплуатации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Как отметили в ведомстве, это позволит местным исполнительным органам контролировать данную продукцию.

В проверочные листы в сфере обеспечения единства измерений внесены изменения в части конкретизации требований за фасованной и отчуждаемой продукцией при совершении торговых операций, пересмотрены и исключены ряд несоответствующих требований.