"Астана" может сыграть с "Аяксом" в плей-офф Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой своего потенциального соперника на этой стадии турнира узнала "Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Если "Астана" сможет выйти в раунд плей-офф Лиги Европы, то сыграет там с "Аяксом" из Нидерландов.

"Астана" начинала свой путь в еврокубках в этом сезоне в Лиге Чемпионов. Сначала команда Григория Бабаяна в первом отборочном раунде победила тбилисское "Динамо" (3:2), а затем во втором разгромно проиграла загребскому "Динамо" (0:6).

После этого казахстанский клуб вылетел в Лигу Европы, где в третьем отборочном раунде встретится с болгарским "Лудогорцем".