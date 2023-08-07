"Астана" может сыграть с "Аяксом" в плей-офф Лиги Европы
Сегодня, 17:40
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Сегодня, 17:40Сегодня, 17:40
170Фото: ФК "Астана"
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой своего потенциального соперника на этой стадии турнира узнала "Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Если "Астана" сможет выйти в раунд плей-офф Лиги Европы, то сыграет там с "Аяксом" из Нидерландов.
"Астана" начинала свой путь в еврокубках в этом сезоне в Лиге Чемпионов. Сначала команда Григория Бабаяна в первом отборочном раунде победила тбилисское "Динамо" (3:2), а затем во втором разгромно проиграла загребскому "Динамо" (0:6).
После этого казахстанский клуб вылетел в Лигу Европы, где в третьем отборочном раунде встретится с болгарским "Лудогорцем".
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