"Астана" вылетела из Лиги чемпионов

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов "Астана" дома сыграла с загребским "Динамо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Астанчане пытались забить быстрый гол, однако соперник перехватил инициативу и опасно атаковал, в результате Михир Эмрели в окружении защитников соперника на линии штрафной пробил мимо

Во второй половине игры после замены в перерыве Марина Томасова казахстанский клуб прибавил, создал ряд моментов, но забить не сумел, а вот его соперник преуспел - 0:2 и 0:6 - общий счёт по итогам противостояния.

Таким образом, "Астана" продолжит выступление в третьем отборочном раунде Лиги Европы, где сыграет с болгарским "Лудогорцем".