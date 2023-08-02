"Астана" вылетела из Лиги чемпионов
Сегодня, 22:55
186
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:55Сегодня, 22:55
186
186Фото: sports.kz
В ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов "Астана" дома сыграла с загребским "Динамо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Астанчане пытались забить быстрый гол, однако соперник перехватил инициативу и опасно атаковал, в результате Михир Эмрели в окружении защитников соперника на линии штрафной пробил мимо
Во второй половине игры после замены в перерыве Марина Томасова казахстанский клуб прибавил, создал ряд моментов, но забить не сумел, а вот его соперник преуспел - 0:2 и 0:6 - общий счёт по итогам противостояния.
Таким образом, "Астана" продолжит выступление в третьем отборочном раунде Лиги Европы, где сыграет с болгарским "Лудогорцем".
Самое читаемое
- Мужчина убил женщину в обувном магазине Астаны 20.10.2022 313592
- Сабина Алтынбекова показала мужчину, к ногам которого она готова бросить весь мир 20.11.2020 201545
- КНБ сообщил о подготовке теракта и пропаганде захвата власти в Казахстане 21.12.2022 166674
- Где и когда смотреть бой Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи 22.10.2020 122416
- Страсти по пенсионной реформе, первая нефть Кашагана, рождение "Атамекена". Контрасты 2013 года. Часть 1-я 01.11.2021 113873