С кем и когда сыграют казахстанские клубы в следующем раунде еврокубков

В третьем отборочном раунде еврокубков Казахстан представят три команды — "Астана", "Актобе" и "Тобол", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

После вылета из Лиги чемпионов "Астана" сыграет в Лиге Европы — в третьем раунде ее соперником будет болгарский "Лудогорец". Первый матч пройдет 8 августа в Казахстане, ответный — 17 августа в Болгарии.

"Актобе" и "Тобол" продолжают выступать в Лиге конференций. В третьем отборочном раунде "Актобе" встретится с румынским "Сепси". Первый матч пройдет 10 августа в Румынии, ответный — 17 августа в Казахстане.

"Тобол" сыграет с североирландским "Дерри Сити": первую игру костанайская команда проведет 10 августа в Казахстане, а ответная встреча состоится 17 августа в Северной Ирландии.