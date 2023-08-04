С кем и когда сыграют казахстанские клубы в следующем раунде еврокубков
Сегодня, 11:21
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Сегодня, 11:21Сегодня, 11:21
63Фото: ФК "Актобе"
В третьем отборочном раунде еврокубков Казахстан представят три команды — "Астана", "Актобе" и "Тобол", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
После вылета из Лиги чемпионов "Астана" сыграет в Лиге Европы — в третьем раунде ее соперником будет болгарский "Лудогорец". Первый матч пройдет 8 августа в Казахстане, ответный — 17 августа в Болгарии.
"Актобе" и "Тобол" продолжают выступать в Лиге конференций. В третьем отборочном раунде "Актобе" встретится с румынским "Сепси". Первый матч пройдет 10 августа в Румынии, ответный — 17 августа в Казахстане.
"Тобол" сыграет с североирландским "Дерри Сити": первую игру костанайская команда проведет 10 августа в Казахстане, а ответная встреча состоится 17 августа в Северной Ирландии.
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