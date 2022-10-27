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  • Асфальт положили на железнодорожные пути: полиция подтвердила факт нарушения
polisia.kz Вчера, 23:50
154
Фото: polisia.kz

Асфальт положили на железнодорожные пути: полиция подтвердила факт нарушения

Полиция сообщила, что информация об укладке асфальта поверх железнодорожных рельсов на ж/д переезде в городе Уштобе была принята во внимание, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники ОДТИ Управления административной полиции осуществили выезд на место и подтвердили факт нарушения. Выяснилось, что в ходе ремонтных работ был перекрыт подъезд вагонов к угольным складам.

"Дорожная организация, которая производила на указанном участке ремонтные работы и допустила нарушение, привлечена к ответственности. По факту составлен административный протокол, предусмотренный статьей 631 КРКоАП (Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений)", - прокомментировали в полиции.  

В настоящее время железнодорожные подъездные пути к угольным складам восстановлены.

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#уголь #скандал
BaigeNews.kz
Вчера, 23:50
154
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