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Ноу-хау в строительстве: асфальт положили на железнодорожные пути в Уштобе
Асфальт у железнодорожного переезда в Уштобе решили отремонтировать и не нашли ничего лучше, как положить покрытие прямо поверх рельсов, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщения об этом появились в соцсетях, на них оперативно отреагировали полицейские.
Сотрудники ОДТИ Управления административной полиции после выезда на место инцидента подтвердили факт нарушения. Выяснилось, что в ходе ремонтных работ перекрыт подъезд вагонов к угольным складам.
"Дорожная организация, производившая ремонтные работы, привлечена к ответственности. По факту составлен административный протокол, предусмотренный статьёй 631 КоАП РК - "Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений", - уточнили в полиции.
Рабочим пришлось снимать свежий асфальт, чтобы освободить подъездные пути к складам.
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