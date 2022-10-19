Ноу-хау в строительстве: асфальт положили на железнодорожные пути в Уштобе

Фото: instagram.com/zhetysu.police

Асфальт у железнодорожного переезда в Уштобе решили отремонтировать и не нашли ничего лучше, как положить покрытие прямо поверх рельсов, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщения об этом появились в соцсетях, на них оперативно отреагировали полицейские.

Сотрудники ОДТИ Управления административной полиции после выезда на место инцидента подтвердили факт нарушения. Выяснилось, что в ходе ремонтных работ перекрыт подъезд вагонов к угольным складам.



"Дорожная организация, производившая ремонтные работы, привлечена к ответственности. По факту составлен административный протокол, предусмотренный статьёй 631 КоАП РК - "Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений", - уточнили в полиции.



Рабочим пришлось снимать свежий асфальт, чтобы освободить подъездные пути к складам.