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  • Ноу-хау в строительстве: асфальт положили на железнодорожные пути в Уштобе
instagram.com/zhetysu.police Сегодня, 21:56
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Фото: instagram.com/zhetysu.police

Ноу-хау в строительстве: асфальт положили на железнодорожные пути в Уштобе

Асфальт у железнодорожного переезда в Уштобе решили отремонтировать и не нашли ничего лучше, как положить покрытие прямо поверх рельсов, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщения об этом появились в соцсетях, на них оперативно отреагировали полицейские.

Сотрудники ОДТИ Управления административной полиции после выезда на место инцидента подтвердили факт нарушения. Выяснилось, что в ходе ремонтных работ перекрыт подъезд вагонов к угольным складам.

 
"Дорожная организация, производившая ремонтные работы, привлечена к ответственности. По факту составлен административный протокол, предусмотренный статьёй 631 КоАП РК - "Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений", - уточнили в полиции.  
 
Рабочим пришлось снимать свежий асфальт, чтобы освободить подъездные пути к складам.

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#ремонт дороги #Жетысуская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:56
313
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