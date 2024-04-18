Артур Ластаев прокомментировал споры вокруг закона о защите детей и женщин

Артур Ластаев назвал фейком мнение о том, что новый закон будет способствовать отъему детей, передает BaigeNews.kz.

"Глава государства подписал закон, направленный на защиту института семьи, детей и женщин. Поправки разработаны по итогам их предварительного широкого обсуждения на различных площадках с активным участием всего гражданского общества.



Это нововведение направлено на защиту семьи.

В частности, в статью 2 Кодекса "О браке и семье" внесены дополнения о защите, сохранении, укреплении и продвижении традиционных семейных ценностей. Нравственное и духовное воспитание детей должно проводиться в духе уважения к национальным и традиционным ценностям.



В новом Законе есть и другие поправки, но, полагаю, именно эти положения дают стратегический государственный ориентир.



Поэтому любые альтернативные суждения по этому поводу беспочвенны, а распространяемое "мнение" о том, что закон якобы будет способствовать отъему детей – откровенный фейк. Нет никаких сомнений: Казахстан – только за традиционные национальные семейные ценности, и за сохранение института семьи!" - омбудсмен Артур Ластаев.