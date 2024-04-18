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Артур Ластаев прокомментировал споры вокруг закона о защите детей и женщин

Сегодня, 13:55
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Сайт уполномоченного по правам человека в РК Сегодня, 13:55
Сегодня, 13:55
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Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в РК

Артур Ластаев назвал фейком мнение о том, что новый закон будет способствовать отъему детей, передает BaigeNews.kz.

"Глава государства подписал закон, направленный на защиту института семьи, детей и женщин. Поправки разработаны по итогам их предварительного широкого обсуждения на различных площадках с активным участием всего гражданского общества.

Это нововведение направлено на защиту семьи.
В частности, в статью 2 Кодекса "О браке и семье" внесены дополнения о защите, сохранении, укреплении и продвижении традиционных семейных ценностей. Нравственное и духовное воспитание детей должно проводиться в духе уважения к национальным и традиционным ценностям.

В новом Законе есть и другие поправки, но, полагаю, именно эти положения дают стратегический государственный ориентир.

Поэтому любые альтернативные суждения по этому поводу беспочвенны, а распространяемое "мнение" о том, что закон якобы будет способствовать отъему детей – откровенный фейк. Нет никаких сомнений: Казахстан – только за традиционные национальные семейные ценности, и за сохранение института семьи!" - омбудсмен Артур Ластаев.

 
 
 
 
 
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Публикация от Ombudsperson Kazakhstan (@ombudsperson_kz)

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