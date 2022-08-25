Арман Давлетьяров намерен передать дом своей матери под мечеть

Фото: Instagram_arman_dav

Российский медиаменеджер Арман Давлетьяров намерен передать дом своей матери под размещение мечети, передает BaigeNews.kz.

Давлетьяров на своей странице в Instagram разместил видео, снятое во дворе дома. Он расположен в селе Тамаруткуль в Соль-Илецком район Оренбургской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arman Davletyarov (@arman_dav)

"Это наш, можно сказать, родовой дом. Я родился и вырос в этом дворе. Старый наш дом я снёс и построил маме другой, со всеми удобствами внутри, баней, летней кухней и пристройкой во дворе. Здесь она прожила свои последние годы.

Этот дом я передаю в духовное управление мусульман нашего района. В нём будет мечеть имени Айман Давлетяровой. Любой желающий сможет тут помолится, а ещё тут будут обучать детей Корану и основам Ислама. В нашей деревне, да и по соседству вокруг, больше нет мечетей, и эта будет очень кстати для людей. Ещё при жизни, я это согласовал со своей мамой и она была рада", - написал Арман Давлетьяров.

По его словам, когда пройдет год после смерти матери (она скончалась в середине июля 2022 года), он построит минарет во дворе дома и двери мечети будут открыты для всех.

"И я со своей семьей буду часто приезжать в эту мечеть. Так что, если будете рядом, обязательно заезжайте", - отметил он.