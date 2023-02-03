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Антикор прокомментировал приговор Абжану Сегодня, 19:09
186
Сегодня, 19:09
186

Антикор прокомментировал приговор Абжану

Блогеру Махамбету Абжану вынесли приговор в Астане. Актикоррупционная служба опубликовала комментарий по этому поводу, передаёт BaigeNews.kz.

"Приговором Специализированного межрайонного суда №2 Сарыаркинского района М.Абжан признан виновным в распространении заведомо ложной информации и вымогательстве. Он приговорён к девяти годам лишения свободы. 3 июля 2022 года М.Абжан был задержан с поличным при получении 50 миллионов тенге. Суд признал в действиях осуждённого опасный рецидив преступлений. Ранее Абжан был дважды судим. Более того, судимость по факту мошенничества не погашена", - сообщили в Антикоре

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#Махамбет Абжан #приговор #суд #Коррупция #Астана #Антикоррупционная служба
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:09
186
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