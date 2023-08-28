Алматинец вырастил плантацию индийской конопли

В Балхашском районе Алматинской области сотрудники МВД и КНБ при помощи дронов выявили плантацию наркосодержащей конопли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации ведомства, в ходе совместной операции МВД и КНБ РК в Балхашском районе Алматинской области была обнаружена плантация индийской конопли. Сразу же было уничтожено около пяти тонн наркопосева. Ликвидация продолжалась несколько суток. В итоге уничтожено было 10 тонн наркорастения.

Алматинец, которого подозревают в организации наркопосева, сейчас задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 300 Уголовного кодекса за культивирование наркосодержащих растений. Наказание предусматривает лишение свободы до восьми лет.

Расследование по данному факту продолжается.