Алматинец вырастил плантацию индийской конопли
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Балхашском районе Алматинской области сотрудники МВД и КНБ при помощи дронов выявили плантацию наркосодержащей конопли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации ведомства, в ходе совместной операции МВД и КНБ РК в Балхашском районе Алматинской области была обнаружена плантация индийской конопли. Сразу же было уничтожено около пяти тонн наркопосева. Ликвидация продолжалась несколько суток. В итоге уничтожено было 10 тонн наркорастения.
Алматинец, которого подозревают в организации наркопосева, сейчас задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 300 Уголовного кодекса за культивирование наркосодержащих растений. Наказание предусматривает лишение свободы до восьми лет.
Расследование по данному факту продолжается.
Самое читаемое
- Резкий рост цен на жильё в Астане прогнозирует эксперт
- В Астане начались проверки закрытых паркингов
- Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
- Шквальный ветер, дождь и мокрый снег: о погоде на понедельник рассказали синоптики
- "Ударил по попе": поведение доставщика в Алматы обсуждают в сети