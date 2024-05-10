Компания Alma+ заявила о многоуровневой кибератаке
Сегодня, 07:55
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Сегодня, 07:55Сегодня, 07:55
226Фото: pixabay / иллюстративное фото
Казахстанский оператор кабельного телевидения Alma+ заявил о многоуровневой кибератаке на него, передаёт BaigeNews.kz.
"9 мая 2024 года в 12:02 наблюдались перебои в интернет-вещании (сервисы аналогового, цифрового, спутникового телевидения осуществлялось в штатном режиме). По данным, полученным от поставщика услуг, причиной сбоя стала многоуровневая кибератака. Специалисты компании оперативно отреагировали на инцидент и приняли необходимые меры для восстановления работоспособности сервиса. На данный момент услуга полностью восстановлена и работает в штатном режиме", – указывается в сообщении.
Компания Alma+ принесла извинения клиентам за временные неудобства, вызванные этим инцидентом.