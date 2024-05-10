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  • BAIGENEWS

Компания Alma+ заявила о многоуровневой кибератаке

Сегодня, 07:55
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pixabay / иллюстративное фото Сегодня, 07:55
Сегодня, 07:55
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

Казахстанский оператор кабельного телевидения Alma+ заявил о многоуровневой кибератаке на него, передаёт BaigeNews.kz.

"9 мая 2024 года в 12:02 наблюдались перебои в интернет-вещании (сервисы аналогового, цифрового, спутникового телевидения осуществлялось в штатном режиме). По данным, полученным от поставщика услуг, причиной сбоя стала многоуровневая кибератака. Специалисты компании оперативно отреагировали на инцидент и приняли необходимые меры для восстановления работоспособности сервиса. На данный момент услуга полностью восстановлена и работает в штатном режиме", – указывается в сообщении.

Компания Alma+ принесла извинения клиентам за временные неудобства, вызванные этим инцидентом.

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