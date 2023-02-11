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  • Алина Дауранова взяла "серебро" чемпионата мира по конькобежному спорту
instagram/qaz.iceteam Сегодня, 19:27
254
Сегодня, 19:27
254
Фото: instagram/qaz.iceteam

Алина Дауранова взяла "серебро" чемпионата мира по конькобежному спорту

Казахстанка Алина Дауранова стала серебряной призеркой чемпионата мира среди юниоров по конькобежному спорту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Союз конькобежцев Казахстана.

"На дистанции 1000 метров Алина заняла второе место со временем 1:17.76", — говорится на официальной странице организации в Instagram.

Напомним, соревнования проходят в немецком Инцеле, куда приехали 149 спортсменов из 23 стран.

В первый день соревнований на дистанции 500 метров Алина Дауранова финишировала третьей, взяв "бронзу".

 

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#спорт #конькобежный спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:27
254
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