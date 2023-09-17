Али Окапов показал подписчикам своего сына

Казахстанский певец Али Окапов на своей странице в Instagram поделился с поклонниками фото со своим сыном, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня исполнилось 7 месяцев. Это фото мы сделали несколько месяцев назад. Если сравнивать с нынешним Зейиным, это как два разных человека. Видно, что время пролетает незаметно, когда ребёнок подрастает. Всё, что я желаю - это, чтобы он рос здоровым. С еще одним месяцем, сынок", — написал артист.

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Напомним, Али Окапов женат на солистке группы "Асыл" Акерке Буркитбай. В феврале у пары родился сын и певица Роза Рымбаева стала бабушкой, а в марте артист впервые вышел в свет с малышом, показав фото с торжества по случаю 40 дней с момента рождения сына.