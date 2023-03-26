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Сегодня, 02:22
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193Фото: Instagram_balukz
Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном
Казахстанский исполнитель Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с тоя, вероятно, по случаю 40 дней с момента рождения малыша, опубликовал в Instagram Stories Тимур Балымбетов - популярный в Казахстане интервьюер и друг Али Окапова.
Судя по видео, гостей торжества порадовала своим выступлением народная артистка Роза Рымбаева — мать Али Окапова.
Али Окапов женат на солистке группы "Асыл" Акерке Буркитбай.
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