  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

Instagram_balukz Сегодня, 02:22
193
Сегодня, 02:22
193
Фото: Instagram_balukz

Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном

Казахстанский исполнитель Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с тоя, вероятно, по случаю 40 дней с момента рождения малыша, опубликовал в Instagram Stories Тимур Балымбетов - популярный в Казахстане интервьюер и друг Али Окапова. 

Судя по видео, гостей торжества порадовала своим выступлением народная артистка Роза Рымбаева — мать Али Окапова. 

Али Окапов женат на солистке группы "Асыл" Акерке Буркитбай.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:22
193
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх