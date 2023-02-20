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almaty.tv Сегодня, 16:20
25
Сегодня, 16:20
25
Фото: almaty.tv

Певица Роза Рымбаева стала бабушкой

У народной артистки Розы Рымбаевой родился внук, передает BaigeNews.kz. Радостной новостью в социальных сетях поделилась певица Макпал Жунусова. Она поздравила коллегу в Instagram. 

"Роза Куанышевна, поздравляю вас с тем, что вы стали бабушкой! Пусть вырастет достойным человеком", — написала Жунусова.

В комментариях под постом она сообщила, что родился мальчик. 

Сама Рымбаева еще не прокомментировала новость. У казахстанской певицы двое сыновей — Али Окапов и Мади Рымбаев. Старший из них женат на солистке группы "Асыл" Акерке Буркитбай.

 
 
 
 
 
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A post shared by Мақпал Жүнісова (@zhunusova.makpal)

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#народная артистка #рождение внука #Роза Рымбаева
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:20
25
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