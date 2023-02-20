Певица Роза Рымбаева стала бабушкой

Фото: almaty.tv

У народной артистки Розы Рымбаевой родился внук, передает BaigeNews.kz. Радостной новостью в социальных сетях поделилась певица Макпал Жунусова. Она поздравила коллегу в Instagram.

"Роза Куанышевна, поздравляю вас с тем, что вы стали бабушкой! Пусть вырастет достойным человеком", — написала Жунусова.

В комментариях под постом она сообщила, что родился мальчик.

Сама Рымбаева еще не прокомментировала новость. У казахстанской певицы двое сыновей — Али Окапов и Мади Рымбаев. Старший из них женат на солистке группы "Асыл" Акерке Буркитбай.