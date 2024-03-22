Александр Шевченко с победы стартовал на турнире в Майами

Александр Шевченко, занимающий 58 строчку рейтинга АТР, вышел во второй раунд турнира серии "Мастерс" в Майами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В матче первого круга казахстанец обыграл колумбийца Даниэля Элаи Галана, занимающего 84-е место в мировом рейтинге — 6:7, 7:6, 7:5.

Во втором раунде соперником Александра Шевченко станет восьмая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач.