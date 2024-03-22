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Александр Шевченко с победы стартовал на турнире в Майами

Сегодня, 15:19
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ФТК Сегодня, 15:19
Сегодня, 15:19
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Фото: ФТК

Александр Шевченко, занимающий 58 строчку рейтинга АТР, вышел во второй раунд турнира серии "Мастерс" в Майами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В матче первого круга казахстанец обыграл колумбийца Даниэля Элаи Галана, занимающего 84-е место в мировом рейтинге — 6:7, 7:6, 7:5.

Во втором раунде соперником Александра Шевченко станет восьмая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач.

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